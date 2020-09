MERCATO: Volpe si allonta per questioni fisiche? Guerra, il Vicenza potrebbe non cederlo

Radio mercato riaccosta da un paio di giorni al Catania Michele Volpe. Profilo che indubbiamente piace e, dopo l’esperienza in prestito alla Viterbese, ha fatto ritorno al Frosinone. I ciociari, non a caso, gli hanno prolungato il contratto in scadenza fino a giugno del 2023. Circa due settimane fa, però, il ragazzo classe 1997 si è dovuto sottoporre ad intervento chirurgico per via della rottura del menisco. Questo aspetto allontana la cessione dell’attaccante, visto che si stimano tempi di recupero di tre mesi. A proposito di punte, Simone Guerra è un altro giocatore che piace per caratteristiche a mister Giuseppe Raffaele. Modena e Catania su tutte hanno manifestato interesse, ad oggi però il Vicenza non sembra orientato a cederlo. Vedremo, mancano pochi giorni alla chiusura del calciomercato e tutto può accadere.

