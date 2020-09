NOTARESCO: nel comune abruzzese si festeggia la clamorosa vittoria di Catania

Si festeggia a Notaresco il 2-1 maturato al “Massimino” contro il Catania. A conferma che nel calcio non si può mai dare niente per scontato, gli abruzzesi si sono imposti alle pendici dell’Etna in una sfida inedita, con pieno merito. Nel comune di circa 7mila abitanti della provincia di Teramo è tempo di fare festa presso la tribuna dello stadio “Savini” insieme ai tifosi per celebrare lo storico risultato. Il club, attraverso i canali social, con un “Grazie ragazzi” ha salutato il vittorioso ritorno della squadra in Abruzzo e, adesso, sogna un nuovo colpaccio al secondo turno di Coppa Italia a Pescara.

