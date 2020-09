NOVELLINO: “Sarà un campionato molto equilibrato e difficile, ecco cosa servirà”

Così l’ex allenatore del Catania Walter Novellino al Corriere del Mezzogiorno, in vista del girone C di Serie C 2020/21:

“Sarà un campionato molto equilibrato e difficile, in cui la condizione fisica e l’esperienza potranno farla da padrone. Decisivo il ruolo degli allenatori, così come del pubblico, quando questo potrà tornare a essere un fattore. Serviranno conoscenza della C e continuità, possesso in verticale, la qualità nella semplicità. Primo posto? Palermo e Avellino sono molto ben attrezzate ma personalmente ho molta fiducia nel Bari. Ha un allenatore che conosce molto bene la categoria, che ha carisma e fa giocare bene le sue squadre”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***