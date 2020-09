PARI IN EXTREMIS: Claiton evita al Catania il ko all’esordio in campionato

>>>Clicca qui per visualizzare il tabellino e le statistiche della partita<<<

Pareggio in extremis del Catania contro la Paganese al “Massimino”. Esordio in campionato con un punto per i rossazzurri che si portano a -3 in classifica, tenendo conto della penalizzazione di 4 punti inflitta dalla giustizia sportiva.

Poca qualità nel corso del primo tempo. Le pessime condizioni del campo non aiutano, il Catania ricorre spesso ai lanci lunghi per cercare di scardinare la difesa ospite, non riuscendo ad effettuare alcun tiro nello specchio della porta. Si registrano solo un paio di occasioni prodotte su palla inattiva (Silvestri vicino al gol al 26′) e poco altro. Paganese che si difende con ordine, non impegna particolarmente Santurro ma trova ugualmente la via della rete al quarto d’ora di gioco: retropassaggio errato di Silvestri, Santurro atterra Guadagni in area. Lo stesso attaccante campano s’incarica della battuta del penalty e trasforma, dopo che il portiere aveva intuito la direzione del tiro. Il Catania tenta di reagire: al 37′ sul cross di Rosaia, Biondi e Claiton non trovano il tempo per la deviazione. Nel finale del primo tempo il Catania attacca confusamente ma l’estremo difensore Fasan si limita esclusivamente a qualche intervento in uscita, nulla più.

Nella ripresa è un Catania più propositivo e determinato, Raffaele passa dal 3-5-2 al 4-2-4 sfruttando la velocità di Manneh. Proprio quest’ultimo e Calapai costruiscono le prime occasioni della ripresa. Aumenta sensibilmente il movimento sulle corsie esterne con il Catania che sfrutta un numero elevatissimo di cross. Le punte, però, non pungono. Al minuto 51 interessante combinazione offensiva. La sfera giunge a Reginaldo che si gira ma calcia debolmente. Il Catania preme con maggiore intensità ma la difesa ospite regge. Fasan blocca il tiro centrale di Dall’Oglio al 60′, lo stesso centrocampista ci riprova con molta più convinzione al minuto 76: punizione-bomba e ottima respinta di Fasan. Il tempo scorre, l’Elefante spinge a pieno organico e concede inevitabilmente qualcosa dietro. La Paganese prova a rendersi pericolosa in contropiede, non sfruttando alcune ghiotte opportunità. Nel finale la generosità rossazzurra viene premiata: sugli sviluppi di un corner di Vicente, stacco imperioso di Claiton e palla dentro. Poco dopo, Pecorino sfiora il raddoppio. Gli etnei provano a vincere la gara, ma una volta scaduti i 4′ di recupero non c’è più tempo. Finisce 1-1, risultato poco soddisfacente ma per come si erano messe le cose il bicchiere è mezzo pieno.

