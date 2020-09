PAROLA AI TIFOSI – La Domenica allo Stadio: “Biagianti esempio di cosa voglia dire vestire la maglia del Catania, il ricordo resta”

La Domenica allo Stadio, pagina Facebook vicina agli ultras della Curva Nord Catania, spende parole importanti per l’ex centrocampista rossazzurro Marco Biagianti:

“Per una scelta antica, non abbiamo mai dedicato attenzioni particolari ai calciatori. Ciò che per noi ha sempre e solo contato, è la maglia. Onorarla, significa fare il proprio dovere. Precisamente, non significa segnare gol incredibili, fare giocate impossibili, trascinare alla vittoria; ma sudarla, dare tutto, sacrificarsi, soffrire, lottare, essere d’esempio agli altri giocatori. E non poteva essere diversamente, perché quella del Catania non è una storia di vittorie, ma di sacrifici, sofferenze, lotte”.