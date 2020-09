PINTO: “Catania, sto bene. Mi piacerebbe giocare con il 3-5-2. Obiettivi? Partiamo senza proclami”

Il procuratore di Giovanni Pinto aveva già esternato ai nostri microfoni la gioia del suo assistito di proseguire l’avventura alle pendici dell’Etna. La ribadisce lo stesso laterale sinistro rossazzurro, attraverso un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport:

“Sono felice. A Catania mi trovo bene a livello calcistico, ma anche nella vita di tutti i giorni. Noi calciatori confermati abbiamo cominciato un percorso che l’anno scorso ha vissuto pure un entusiasmante crescendo, dunque quest’anno dobbiamo riprendere il percorso. E un grazie lo rivolgo alla Sigi e a tutti i dirigenti che ci hanno permesso di essere qui”.

“Raffaele? Persona molto disponibile nei confronti del gruppo, un allenatore che propone schemi votati alla fase offensiva. Ama attaccare gli spazi, sarà importantissimo curare pure la fase di non possesso. Col 3-5-2, agendo qualche metro più avanti, potrei dare di più nella fase di cross o in quella di realizzatrice, godendo della copertura della difesa. Con la retroguardia a quattro devi invece curare entrambe le fasi. Se dovessi scegliere mi piacerebbe il 3-5-2 poiché mi permetterebbe di attaccare, sempre con equilibrio e aiuto della squadra”.

“Obiettivi? Partiamo senza proclami. Sono sicuro che potremo dire la nostra. Favorite della prossima stagione? Bari e Ternana hanno una determinata disponibilità economica, poi si sa che i soldi contano fino ad un certo punto. Palermo, Catanzaro e Avellino possono ambire al primato e non solo per blasone e per via degli organici che stanno costruendo”.

