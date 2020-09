ROSAIA: “Carico e motivato per il Catania”

“..Carico e Motivato per questa nuova avventura…adesso concentrati sul lavoro..” #forzacatania”. Da queste parole pubblicate su Instagram inizia il percorso di Giacomo Rosaia in casacca rossazzurra. Il centrocampista che il Catania ha prelevato a titolo definitivo dal Cesena rappresenta un tassello molto valido per la squadra di Giuseppe Raffaele, che lo ha espressamente voluto. Adesso non resta che dimostrare sul campo tutte le proprie capacità, nella consapevolezza di rappresentare una piazza tanto calda quanto esigente.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***