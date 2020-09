SERIE C – D’Agostino (all. Lecco): “Girone C micidiale, Catania con un Izco in più”

Attuale allenatore del Lecco, il palermitano Gaetano D’Agostino analizza il girone C di Serie C alla Gazzetta del Mezzogiorno:

“Parliamo di un contesto in cui ci saranno Bari, Palermo e Catania: tre realtà enormi. A cui aggiungere club ambiziosi come Avellino, Ternana e Catanzaro. Insomma, è davvero un girone micidiale. Vedo i Galletti come la grande favorita per organico e per le capacità di un allenatore carismatico come Auteri, ma con avversari così blasonati, i margini di errore sono ridottissimi. Nel girone C per il momento vedo ancora calciatori di grande livello tra quelli più esperti: Antenucci è un bomber pazzesco per la categoria, Falletti della Ternana ed Izco del Catania hanno classe e colpi da altri palcoscenici”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***