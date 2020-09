Cavese e Vibonese in campo per l’anticipo della prima giornata del girone C di Serie C. Risultato finale di 0-1. Vincono i calabresi allo stadio “Simonetta Lamberti”: decisivi il gol di Mattei al 59′ e gli ottimi interventi dell’estremo difensore rossoblu Mengoni, che in più di un’occasione ha salvato la propria porta contribuendo al colpo esterno della squadra guidata da mister Galfano.

