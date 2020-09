SERIE C: l’AIC minaccia di scioperare? Sconfitto 3-0 a tavolino chi non si presenta

L’Assocalciatori ha minacciato lo sciopero in Serie C, a seguito della tanto discussa riforma sulle liste. La Lega Pro, tuttavia, chiarisce dopo il direttivo odierno che il campionato partirà regolarmente. Chi non si presenterà rischierà la sconfitta per 3-0 a tavolino e la penalizzazione di un punto. Ad eccezione delle due società indicate nei calendari con “X” e “Y”, che potranno finalizzare le procedure di iscrizione entro il 25 settembre prossimo.

