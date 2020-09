Informazioni raccolte da tuttoc.com indicano che l’Assocalciatori non fa registrare alcun passo indietro, confermando lo sciopero per la prima giornata del girone C di Serie C. L’AIC e la Lega Pro non sono riuscite a trovare un accordo e, pertanto, dovrebbe essere rinviato il fischio d’inizio del campionato di terza serie. Fallito in tentativo di mediazione della FIGC.

