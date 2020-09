SILVESTRI: Tommaso e Luigi insieme? Il Catania ci pensa

Difensore classe 1993, il profilo di Luigi Silvestri viene tenuto in considerazione da settimane in casa Catania. Profilo assai gradito al tecnico Giuseppe Raffaele, la società rossazzurra si è già attivata con l’entourage del giocatore. Silvestri piace al Catania e Silvestri gradirebbe un eventuale trasferimento in Sicilia. Il Potenza lo ritiene un elemento prezioso nello scacchiere tattico rossoblu, ma attraverso una proposta convincente potrebbero decidere di lasciarlo partire reperendo sul mercato un sostituto all’altezza. Luigi e Tommaso Silvestri insieme? Gli etnei valutano tale possibilità, dopo avere riconfermato in organico l’ex centrale difensivo del Trapani.

