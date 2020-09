TFN: respinto il ricorso dell’ex Catania Maccarrone, confermati 4 anni di squalifica

Dopo la condanna da parte del TFN dell’ex difensore del Catania Giordano Maccarrone, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per il Bisceglie, ad una squalifica di 4 anni e cinquantamila euro di ammenda per aver posto in essere atti diretti ad alterare il normale svolgimento delle gare Trapani-Bisceglie (13 ottobre 2018, Girone C Campionato di Lega Pro), Rende-Bisceglie (21 ottobre 2018, Girone C Campionato di Lega Pro), Bisceglie-Sicula Leonzio (13 febbraio 2019, Girone C Campionato di Lega Pro), Vibonese-Siracusa (5 agosto 2018, Coppa Italia di Lega Pro) e per avere nel corso dell’anno 2018 effettuato numerose scommesse su incontri di calcio nonostante la sua posizione di calciatore tesserato per una società affiliata alla FIGC appartenente al settore professionistico, il giocatore ha proposto ricorso alla Corte Federale d’Appello. La stessa si è definitivamente pronunciata, respingendolo.

