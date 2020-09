Nel corso del diciannovesimo giorno in ritiro a Torre del Grifo, il Catania ha svolto l’undicesima doppia seduta del pre-campionato 2020/21: in mattinata, esercizi in palestra e lavoro atletico in campo; nel pomeriggio, approfondimenti tattici e partitella. Allenamenti individualizzati per i neo acquisti Alessandro Albertini e Andrea Zanchi.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***