Catania in campo nel pomeriggio, oggi, a Torre del Grifo Village: dopo il riscaldamento tecnico, esercitazioni in fase di possesso palla e approfondimenti tattici specifici in vista della gara con il San Nicolò Notaresco, in programma mercoledì alle 19.00. Domani pomeriggio, rifinitura.

