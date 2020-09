TORRE DEL GRIFO: primo allenamento verso Monopoli

Il Catania ha svolto oggi pomeriggio, a Torre del Grifo, il primo allenamento in vista della sfida al Monopoli: nella prima fase della seduta, esercizi di prevenzione in palestra e circuito di mobilità articolare; successivamente, i rossazzurri hanno sostenuto una sessione di lavoro aerobico, seguita da approfondimenti in fase di possesso palla e da una partitella. In mattinata è arrivato in sede il neo acquisto Denis Tonucci, prelevato dalla Juve Stabia con la formula del prestito con diritto di riscatto.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***