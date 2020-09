TORRE DEL GRIFO: svolto lavoro pomeridiano, sarà così anche lunedì

Prosegue la preparazione del Catania al primo match ufficiale della stagione, in programma mercoledì alle 19.00 al “Massimino” contro il San Nicolò Notaresco e valevole per il primo turno eliminatorio della Coppa Italia 2020/21. Allenamento pomeridiano. Dopo l’attivazione, mister Giuseppe Raffaele ha disposto e diretto approfondimenti tattici in contrapposizione. In chiusura, partitella. Lunedì, rossazzurri in campo a Torre del Grifo alle 17.00.

