VACCA, l’agente: “Per ora resta a Venezia”

Dopo i rumors della scorsa estate, radio mercato lo aveva riaccostato al Catania, soprattutto in caso di acquisizione delle quote del club ad opera di Joe Tacopina. In merito ad un eventuale interesse per Antonio Vacca, ex centrocampista del Parma attualmente in forza al Venezia, per saperne di più la redazione di tuttoveneziasport.it ha contattato il procuratore Claudio Parlato, il quale ha risposto con un laconico “Per ora resta a Venezia”. Non è da escludere una partenza dunque, ma ad oggi non ci sono trattative avanzate.

