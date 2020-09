VERSO CATANIA – PAGANESE: alla scoperta degli azzurrostellati

La Paganese si appresta a partecipare per la diciannovesima volta al campionato di Serie C. La squadra di Pagani (popoloso comune dell’agro nocerino-sarnese) milita ininterrottamente tra i professionisti ormai dal 2006 e vanta come miglior risultato un secondo posto alle spalle del Bari raggiunto nella stagione 1976-77. In virtù di quel piazzamento, il club campano prese parte l’anno seguente alla Coppa Anglo-Italiana, competizione riservata per l’appunto a squadre inglesi ed italiane svoltasi attraverso varie formule tra il 1970 e il 1996.

Il progetto tecnico del sodalizio azzurrostellato prosegue nel solco della continuità. Per il terzo anno di fila la squadra è affidata alle cure di mister Alessandro Erra (ex difensore di Crotone e Ascoli), il quale nelle ultime stagioni è riuscito a raggiungere l’obbiettivo minimo della salvezza valorizzando al contempo qualche ragazzo. Alla testa di un gruppo giovane e consolidato c’è sempre lui, Francesco Scarpa, tra i calciatori italiani più anziani ancora in attività (41 anni).

L’organico della Paganese è stato allestito in funzione del credo tattico di mister Erra, il quale è solito schierare la squadra attraverso il modulo 3-5-2 molto in voga tra le squadre di Serie C. Davanti al portiere Fasan (ex Sicula Leonzio), è solito agire un trio difensivo in cui spiccano le capacità realizzative di Marco Schiavino (4 gol lo scorso anno). La folta cerniera di centrocampo vedrebbe il mediano Bonavolontà collocato tra i due interni Onescu e Gaeta, con Carotenuto a destra e il neoacquisto Squillace a sinistra chiamati a dare consistenza alle due fasi di gioco. In avanti, oltre a capitan Scarpa (assente domenica per squalifica), quest’anno Erra scommette in particolar modo sui giovani Guadagni e Isufaj, con il senegalese Diop (anch’esso costretto al forfait) a dare imprevedibilità negli ultimi trenta metri.

