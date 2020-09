VERSO CATANIA-PAGANESE: Raffaele, caccia al tris di vittorie in carriera contro gli azzurrostellati

Due volte l’attuale allenatore del Catania Giuseppe Raffaele si è confrontato in carriera con la Paganese. Precedente favorevoli entrambi al tecnico di Barcellona Pozzo di Gotto che, sulla panchina del Potenza, festeggiò la conquista dei tre punti in Serie C: il 3 febbraio del 2019 la squadra di Raffaele si riuscì ad imporre a Pagani con un pirotecnico 4-3: Cesaretti (doppietta) e Scarpa a segno per i padroni di casa; França, Longo e Lescano (due reti) in gol per i lucani. Il 15 dicembre sempre dello scorso anno, poi, il Potenza di Raffaele archiviò la pratica campana vincendo per 1-0: decisivo Murano al 49′ e alla guida della Paganese c’era Alessandro Erra, avversario domenica.

