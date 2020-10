Dopo il netto 0-3 inflitto dalla Ternana alla Paganese, nell’altro anticipo della seconda giornata del girone C di Serie C sono scese in campo Viterbese e Avellino allo stadio “Rocchi”. Gara in equilibrio fino al 95′, quando D’Angelo trova di testa la via del gol per il definitivo 0-1 all’ultimo respiro. Primo successo stagionale per i campani dopo la gara d’esordio rinviata con la Turris.

