SERIE C: calciatori del Trapani svincolati e annullati i 3-0 a tavolino nel girone C

La FIGC ha ufficialmente deliberato il comunicato che attesta lo svincolo dei calciatori del Trapani, escluso dal campionato di Serie C. L’esclusione comporta che il girone C andrà avanti con 19 squadre partecipanti, ognuna delle quali riposerà a turno per ogni giornata. Annullati i due 3-0 a tavolino inflitti al Trapani per la mancata disputa dei match contro Casertana e Catanzaro che, pertanto, vanno a quota zero punti in classifica.

