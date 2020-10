ACCADDE OGGI: 17 ottobre 2010, primo gol in Serie A per il ‘Papu’ Gomez. Il Catania ferma il Napoli sull’1-1

17 ottobre 2010. Si affrontano Catania e Napoli allo stadio “Angelo Massimino” in Serie A. Salvatosi in un paio di occasioni, il Napoli passa alla prima occasione con un magnifico duetto Lavezzi-Cavani chiuso dall’uruguaiano con un perfetto destro in diagonale. Gol che carica il Catania, pronto a reagire con rabbia nella ripresa. I rossazzurri spingono a testa bassa, chiudono i partenopei nella propria area. E, alla lunga, trovano il meritato pari con Gomez, lesto a girare in rete al volo di sinistro un assist del neo-entrato Ricchiuti. Il match si concluderà 1-1 ed il ‘Papu’ siglò il suo primo gol in A.

