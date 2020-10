ACCADDE OGGI: 31 ottobre 2007, un golazo di Vargas fa felice il Catania a Siena

31 ottobre 2007, campionato di Serie A. Il Siena recrimina e il Catania ringrazia, strappando il pari al termine di una partita che premia gli etnei. Al 38’ Maccarone sbaglia la più facile delle occasioni, facendosi parare un rigore che Locatelli si era procurato dopo un grande slalom fra due avversari, falciato da Stovini in copertura. Nella ripresa il Siena, al 3’, scaglia un bolide di Codrea che si stampa sulla traversa.

I padroni di casa continuano a spingere fino a trovare la via del gol, al minuto 34, con il neo entrato De Ceglie, trafiggendo in diagonale Polito dal vertice sinistro dell’area di rigore. Il Siena prova a controllare senza scoprirsi ma il Catania, pur non disputando una brillante prestazione, ci crede e al 43’ Vargas, da circa 25 metri, piazza un diagonale teso e basso su cui Eleftheropoulos non può nulla. Splendida realizzazione. E’ il gol del definitivo 1-1 allo stadio “Franchi”.

VIDEO – IL GRAN GOL DI VARGAS

TABELLINO PARTITA

SIENA: Eleftheropoulos, Bertotto (32′ st Alberto), Portanova, Loria, Grimi, Vergassola, Codrea (32′ st De Ceglie), Galloppa, Locatelli, Corvia (17′ st Bucchi), Maccarone. In panchina: Manninger, Rossettini, Jarolim, Chiesa. Allenatore: Mandorlini



CATANIA: Polito, Silvestri, Sottil, Stovini, Vargas, Izco (7′ st Edusei), Sabato (7′ st Tedesco), Baiocco 6, Biagianti (1′ st Morimoto), Martinez, Spinesi.

In panchina: Bizzarri, Gazzola, Colucci. Allenatore: Baldini

ARBITRO: Romeo di Verona

RETI: 34′ st De Ceglie, 43′ st Vargas.

NOTE: Ammoniti: Silvestri, Stovini, Codrea e Morimoto per gioco scorretto, Vargas per proteste.

