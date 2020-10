AVV. FERRAU’: “La Sigi merita eterna riconoscenza”

“La SIGI ha fatto un miracolo, per amore, per passione, per dedizione, merita eterna riconoscenza. La Storia continua… per sognare e far sognare!!”. Con queste parole via social l’avvocato Giovanni Ferraù, dimessosi di recente dalla carica di Presidente del Consiglio d’Amministrazione di Sigi, torna a sottolineare l’importante missione di salvataggio della matricola 11700 ad opera della SpA costituita nei mesi scorsi. A breve, lo ricordiamo, si concretizzerà la trattativa per il passaggio di consegne ai gruppi imprenditoriali rappresentati dallo statunitense Joe Tacopina.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***