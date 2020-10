BARI-CATANIA: biglietti non validi, biancorossi beffati

In base alle precedenti disposizioni governative anti-Covid, per la partita Bari-Catania la società biancorossa aveva messo a disposizione 1.000 biglietti al “San Nicola”, riservando 500 posti agli sponsor e gli altri 500 acquistabili online esclusivamente dai titolari di abbonamento del Bari 2019-20 al prezzo unico di 33 euro più diritti di prevendita. Alla luce del nuovo DPCM, in vigore da lunedì, il club pugliese non potrà tuttavia riaccogliere i tifosi visto che il Governo ha disposto nuovamente le porte chiuse negli stadi.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***