BARI – CATANIA: precedenti, rossazzurri meritevoli “Della Vittoria” con quattro reti nel 1980

Rossetti marcatore rossazzurro nell’ultima sfida in Puglia

Sono ventisette i confronti tra Bari e Catania giocati nel capoluogo pugliese, di cui undici vinti dai biancorossi a fronte di dieci pareggi e sei affermazioni rossazzurre. Il lungo excursus ha inizio nel dicembre 1939 con il 2-0 di marca barese in Coppa Italia fino ad arrivare agli incroci più recenti, l’ultimo nel marzo 2015 in B con reti di Mattia Rossetti per il Catania e Giuseppe De Luca per i pugliesi. Nel 2003/04 e 2005/06 gli ultimi acuti etnei a Bari: Delvecchio e Mascara in gol per i rossazzurri nel primo caso, Cesar e ancora Mascara nel secondo.

Poniamo l’accento sul successo etneo del 14 dicembre 1980, circostanza in cui la squadra allenata da Guido Mazzetti si impose al vecchio stadio “Della Vittoria” con l’inequivocabile punteggio di 1-4. All’iniziale vantaggio barese siglato da un giovanissimo Aldo Serena fecero seguito le reti di Piga, Mosti, Bonesso e capitan Barlassina (nella foto in alto), quest’ultimo a segno con una pregevole conclusione di destro dal limite dell’area di rigore avversaria.

Sugli scudi anche Roberto Sorrentino, il quale intercettò sul palo con gran prontezza di riflessi un rigore calciato nel primo tempo dall’attaccante di casa Serena. A fine partita gli applausi furono tutti per i giocatori del Catania, artefici di una prova sontuosa su un campo storicamente avverso.

BILANCIO PRECEDENTI:

Vittorie Bari: 11

Pareggi: 10

Vittorie Catania: 6

Gol Bari: 31

Gol Catania: 25

Differenza reti: -6

Coppa Italia 1939-40 Bari 2-0 AFC Catania

Serie B 1950-51 Bari 2-2 Catania

Serie B 1955-56 Bari 2-3 Catania

Serie B 1956-57 Bari 1-0 Catania

Serie B 1957-58 Bari 0-0 Catania

Serie A 1960-61 Bari 0-1 Catania

Serie A 1963-64 Bari 0-0 Catania

Coppa Italia 1967-68 Bari 3-2 Catania

Serie B 1967-68 Bari 1-0 Catania

Serie B 1968-69 Bari 1-0 Catania

Serie B 1971-72 Bari 2-2 Catania

Serie B 1972-73 Bari 0-0 Catania

Serie B 1973-74 Bari 0-1 Catania

Serie C 1974-75 Bari 0-0 Catania

Serie B 1980-81 Bari 1-4 Catania

Serie B 1981-82 Bari 2-1 Catania

Serie B 1982-83 Bari 1-0 Catania

Serie B 1984-85 Bari 2-1 Catania

Serie B 1986-87 Bari 1-1 Catania

Coppa Italia 2002-03 Bari 4-0 Catania

Serie B 2002-03 Bari 2-1 Catania

Serie B 2003-04 Bari 1-2 Catania

Serie B 2004-05 Bari 1-0 Catania

Serie B 2005-06 Bari 0-2 Catania

Serie A 2009-10 Bari 0-0 Catania

Serie A 2010-11 Bari 1-1 Catania

Serie B 2014-15 Bari 1-1 Catania

VIDEO – GLI ETNEI STENDONO IL BARI CON QUATTRO RETI (SERIE B 1980-81)

