BARI – CATANIA: probabili formazioni, Tonucci e Pinto titolari?

Ipotesi di formazione per il match Bari-Catania, posticipo della settima giornata del Girone C di Serie C 2020-21 e in programma questa sera allo stadio “San Nicola” con inizio alle ore 21:00.

Gaetano Auteri dovrebbe mandare in campo il seguente undici. A difesa della porta di Frattali agirebbero Celiento, Minelli e capitan Di Cesare, con Matteo Ciofani, Maita, Lollo e D’Orazio disposti a centrocampo e il tridente offensivo composto da Marras, Antenucci e D’Ursi (c’è anche l’opzione Montalto) a completare lo schieramento di partenza. Squalificato Sabbione, non convocati Giuseppe Esposito e De Risio.

Raffaele ritrova Tonucci e Pinto, pertanto nel probabile 3-5-2 di partenza si ricomporrebbe il trio difensivo titolare (Tonucci-Claiton-Silvestri) a presidiare la porta di Martinez, con Albertini, Rosaia, Maldonado, Biondi e Pinto a centrocampo e il tandem Sarao-Emmausso in avanti. Non convocati Reginaldo, Piccolo, Dall’Oglio e Vrikkis; fuori lista Noce e Arena.

Direzione di gara affidata al signor Marco D’Ascanio della sezione AIA di Ancona, coadiuvato dagli assistenti della sezione di Roma 1 Claudio Barone e Giorgio Rinaldi e dal IV ufficiale Valerio Maranesi di Ciampino.

L’incontro sarà trasmesso in diretta televisiva su Rai Sport + HD (canale 57 DTT, 227 di Sky, 21 e 121 di Tivùsat), online sulla piattaforma Eleven Sports e, radiofonicamente, su Radio Fantastica (FM 89.2).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***