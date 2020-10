BARI-CATANIA: torna il pubblico al “San Nicola”, mille posti disponibili

In base alle disposiziono governative anti-Covid, torna il pubblico al “San Nicola” per la partita Bari-Catania in programma lunedì sera: saranno disponibili 1.000 posti nell’impianto di Via Torrebella. Il club ha riservato 500 posti agli sponsor, mentre gli altri 500 saranno messi in vendita e potranno essere acquistati online esclusivamente dai titolari di abbonamento del Bari 2019-20. I biglietti avranno il prezzo unico di 33 euro più diritti di prevendita.

