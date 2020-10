BARISIC: “Catania, mi hai fatto diventare uomo. Sarò sempre un vostro tifoso”

L’ex attaccante del Catania Maks Barisic, trasferitosi in Slovenia, ha pubblicato un messaggio sui social rivolto ai tifosi rossazzurri. Ne riportiamo il contenuto:

“8 anni fa è iniziata la mia storia con il Calcio Catania. Sono scioccato quanto è passato veloce tutto sto tempo pure se qualche volta sembravano le stagioni lunghissime..sono arrivato qua come bambino e vado via come uomo..in tutto questo tempo ho conosciuto tantissime brave persone e tanti amici che mi rimangono nel cuore come tutta Catania che è stata per me la mia seconda casa per tanti anni..in tutto questo tempo sono successe tante belle cose però purtroppo pure brutte..io ci provo a ricordarmi solo delle cose belle e dalle cose brutte ho già imparato tante cose..mi piange il cuore che in questi anni non siamo riusciti a portare il Calcio Catania dove merita..siamo stati tante volte vicini però la fortuna ci ha girato le spalle, come a me personalmente soprattutto negli ultimi due anni con infortuni che non mi hanno mai fatto stare al 100%, però il calcio è cosi quindi non si deve guardare indietro ma avanti con la convinzione e motivazione di migliorare ogni giorno..le nostre strade si dividono qui e da adesso in poi sarò un vostro tifoso e sono convinto che prima o poi Catania arriverà dove merita!”.

