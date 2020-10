CALCIO CATANESE: Serie D, Acireale carico in vista del derby di Messina. Il Biancavilla non si pone limiti

Breve finestra sulle squadre della provincia di Catania in Serie D, riportando le dichiarazioni dei capitani di Acireale e Biancavilla.

Piedi per terra in casa granata, con Giuseppe Savanarola carico in vista del derby di Messina: “E’ normale che c’è da migliorare, ma all’inizio ci sta. Diamo il tempo alla squadra di trovare la fluidità di gioco già espressa in passato. Fin qui abbiamo dato segnali di compattezza e solidità. E’ un torneo equilibriato, ci sono cinque squadre che giocheranno per vincere e altre otto che non lasceranno troppi punti per strada. Domenica l’ACR Messina? Derby sempre diverso dagli altri per tifosi e città, rispetto per l’avversario ma andremo per vincere”.

Biancavilla, invece, trascinato dai gol del centrocampista catanese Giuseppe Viglianisi: “Sono capitano perchè indosso la fascia, in realtà siamo tutti capitani. Segnare fa sempre piacere ma conta il risultato finale. Mi accontenterei di non andare in gol mai e di vedere il Biancavilla più in alto possibile. Siamo sicuri di avere una grande rosa, con questa squadra non ci poniamo limiti”.

