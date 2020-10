CALCIO SICILIANO – Crivello (Palermo): “Vogliamo vincere il derby, abbiamo segnato la data”

Il difensore del Palermo Roberto Crivello è intervenuto nel corso del programma ‘Siamo Aquile’, in onda su TRM parlando anche dell’atteso derby contro il Catania:

“Per fortuna sto bene. Le giornate sono lunghissime ma la società in albergo non ci fa mancare nulla. Abbiamo solo le due ore di campo e poi stiamo 21-22 ore in camera, le giornate sono interminabili. Dopo gli ultimi tamponi tutti negativi siamo più tranquilli. Se vogliamo andare avanti con il calcio i tamponi sono fondamentali, può dare un po’ fastidio ma non è stressante perché è la cosa giusta da fare. Prima li facevamo ogni quattro giorni e ora ogni due. Non sappiamo ancora se giocheremo a Catanzaro o direttamente con il Catania, aspettiamo direttive noi vogliamo solo ritornare in campo”.

“Bari-Catania? Ne ho vista un pezzetto, noi dobbiamo concentrarci solo su noi stessi e non guardare la classifica altrimenti è dura. Classica partita di C con tanto agonismo, il Bari è in fiducia ed è partito molto bene. Non vediamo l’ora di giocare e di fare punti per uscire da questa situazione. Derby? Da quando è uscito il calendario per noi è una data particolare che abbiamo segnato. Non sappiamo ancora se sarà la prossima partita o giocheremo prima a Catanzaro ma si tratta di un derby e manca da tanto tempo, vogliamo vincerlo. I giorni prima della partita l’adrenalina sarà a mille”.

