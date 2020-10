CATANIA – JUVE STABIA: arbitra Marini, i precedenti con le due squadre. Ultima volta nel segno di Esposito per gli etnei

Sono stati designati gli arbitri per la 3/a giornata del girone C di Serie C. La partita Catania-Juve Stabia sarà diretta da Nicolò Marini di Trieste, coadiuvato dagli assistenti Francesco Valente (Roma 2) e Amir Salama (Ostia Lido). Quarto ufficiale di gara Francesco Cosso (Reggio Calabria).

Marini ha diretto una partita del Catania, il pareggio riportato in campionato a Teramo nella passata stagione: Andrea Esposito (82′) rispose quasi subito al momentaneo vantaggio di Francesco Bombagi (78′). La Juve Stabia, invece, a Castellammare il 28 ottobre di tre anni fa con il “fischietto” triestino – in Serie C – piegò di misura la resistenza del Rende, in virtù del gol siglato da Daniele Paponi al 41′ del primo tempo.

