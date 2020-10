CATANIA – JUVE STABIA: i precedenti con le Vespe in Sicilia, la firma di Lodi sull’ultimo successo etneo

Sorride decisamente al Catania il computo dei precedenti confronti interni con la Juve Stabia. I primi incroci tra il sodalizio dell’elefante e le Vespe risalgono agli anni Trenta: nette affermazioni rossazzurre in entrambe le occasioni. Successi etnei si segnalano anche nelle stagioni 1948-49 (1-0) e 1951-52 (4-2), quest’ultimo è l’unico precedente in Serie B.

Dal 1999 i confronti più recenti tra le due squadre. Pareggio per 1-1 nel campionato di Serie C1 99-00 (Catania allenato da Gianni Simonelli); vantaggio rossazzurro firmato Passiatore, pareggio ospite di Di Nicola ad inizio secondo tempo. Tre gli incroci dal ritorno del Catania in terza serie nel 2015. 1-1 il 13 marzo 2016 con entrambi i gol siglati nel primo tempo; gli etnei di Moriero si portarono in vantaggio al 27′ con Bombagi ma vennero raggiunti al 38′ da Diop. 3-1 in favore dei rossazzurri il 27 agosto 2016 (prima giornata di Lega Pro 16-17); gli uomini di Rigoli ribaltarono il vantaggio di Lisi grazie alle reti di Calil, Paolucci e Di Cecco.

Ancora fresco nella memoria dei supporters del “Liotru” lo 0-0 del 9 aprile 2018, uno dei match-ball promozione falliti dal Catania di Lucarelli due anni fa. Spicca l’occasionissima fallita da Luka Bogdan a pochi passi dalla porta di Branduani: emblema di un’annata sfortunata, culminata con l’eliminazione ai rigori nella semifinale play-off per mano del Siena. Nella stagione 2018/19, invece, rossazzurri vittoriosi di misura tra le mura amiche grazie al rigore impeccabilmente trasformato da Lodi nel primo tempo.

BILANCIO IN CAMPIONATO

Vittorie Catania 6

Pareggi 3

Vittorie Juve Stabia 0

Gol Catania 19

Gol Juve Stabia 5

Differenza reti +14

Prima Divisione 1931-32, Catania 2-0 Stabiese

Prima Divisione 1937-38, Catania 6-0 Stabia

Serie C 1948-49, Catania 1-0 Stabia

Serie B 1951-52, Catania 4-2 Stabia

Serie C1 1999-00, Catania 1-1 Juve Stabia

Lega Pro 2015-16, Catania 1-1 Juve Stabia

Lega Pro 2016-17, Catania 3-1 Juve Stabia

Serie C 2017-18, Catania 0-0 Juve Stabia

Serie C 2018-19, Catania 1-0 Juve Stabia

VIDEO: Catania-Juve Stabia, gli highlights dell’ultimo confronto in Sicilia

