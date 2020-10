CATANIA: rosa 2020/21, staff tecnico, acquisti e cessioni

PORTIERI:

– Alessandro Confente – SOAVE, 07/06/1998

22 Miguel Ángel Martinez – MADRID (Spagna), 16/02/1995

1 Antonio Santurro – PARMA, 29/02/1993

12 Salvatore Della Valle – AVELLINO, 19/02/2003



DIFENSORI:

2 Mario Noce – CATANIA, 20/10/1999

5 Tommaso Silvestri – DOLO, 26/10/1991

16 Alessandro Albertini – ROVIGO, 25/04/1994

3 Claiton Dos Santos Machado – SANTA HELENA DE GOIAS (Brasile), 07/09/1984

33 Antonio Panebianco – CATANIA, 05/03/2001

18 Denis Tonucci – PESARO, 06/09/1988

20 Giovanni Pinto – MARTINA FRANCA, 19/09/1991

26 Luca Calapai – MESSINA, 20/05/1993

29 Andrea Zanchi – ROMA, 29/08/1991



CENTROCAMPISTI:



4 Bruno Leonardo Vicente – CRUZEIRO DO SUL (Brasile), 18/02/1989

6 Nana Addo Welbeck-Maseko – ACCRA (Ghana), 24/11/1994

13 Mariano Izco – BUENOS AIRES (Argentina), 13/03/1983

23 Jacopo Dall’Oglio – MILAZZO, 02/04/1992

8 Giacomo Rosaia – MASSA, 26/03/1993

21 Kevin Biondi – CATANIA, 10/02/1999

– Luis Alberto Maldonado Morocho – PASAJE (Ecuador), 15/05/1996

– Giuseppe Giuffrida – CATANIA, 28/12/2002



ATTACCANTI:



19 Kalifa Manneh – SERRE KUNDA (Gambia), 02/09/1998

30 Alessandro Arena – MARINA DI RAGUSA, 03/08/2000

28 Michele Emmausso – NAPOLI, 04/08/1997

10 Reginaldo Ferreira da Silva Fonseca – JUANDIAI’ (Brasile), 31/07/1983

9 Manuel Sarao – MILANO, 11/10/1989

7 Alessandro Gatto – TARANTO, 02/02/1994

31 Emanuele Pecorino – TARANTO, 15/07/2001

31 Enrico Piovanello – PADOVA, 27/04/2000

– Luigi Rossitto – CATANIA, 27/12/2001

ALLENATORE: Giuseppe Addamo Raffaele – BARCELLONA POZZO DI GOTTO, 05/12/1975

ALLENATORE IN SECONDA: Giuseppe Leonetti – BARI, 30/11/1987

COLLABORATORE TECNICO: Gianluca Cristaldi – CATANIA, 25/01/1977

ALLENATORE DEI PORTIERI: Armando Pantanelli – TORINO, 01/06/1971

RESP. PREPARAZIONE ATLETICA: Giuseppe Colombino – CATANIA, 07/02/1985

PREPARATORE ATLETICO: Andrea Mannino – CATANIA, 15/03/1988

TEAM MANAGER: Gianluca Cristaldi – CATANIA, 13/03/1986

ACQUISTI E CESSIONI

ACQUISTI

P) Antonio Santurro < Bologna (prestito)

P) Alessandro Confente < Chievo Verona (prestito)

D) Alessandro Albertini < Virtus Francavilla (definitivo)

D) Claiton Machado dos Santos < Cremonese (definitivo)

D) Denis Tonucci < Juve Stabia (prestito)

D) Andrea Zanchi < Rieti (definitivo)

C) Federico Angiulli < Sambenedettese (fine prestito)

C) Mariano Julio Izco < Juve Stabia (definitivo)

C) Luis Alberto Maldonado Morocho < Arzignano (definitivo)

C) Adis Mujkic < Dekani (fine prestito)

C) Giacomo Rosaia < Cesena (definitivo)

A) Alessandro Arena < Acireale (fine prestito)

A) Gian Marco Distefano < Lazio (fine prestito)

A) Michele Emmausso < Vibonese (definitivo)

A) Alessandro Gatto < Bisceglie (definitivo)

A) Emanuele Pecorino < Milan (fine prestito)

A) Reginaldo Ferreira da Silva < Reggina (definitivo)

A) Manuel Sarao < Reggina (definitivo)

A) Enrico Piovanello < Padova (prestito)

CESSIONI

P) Jacopo Furlan > Livorno (definitivo)

D) Andrea Esposito > Latina (definitivo, dopo svincolo)

D) Giovanni Marchese > ritiro

D) Moise Emmanuel Mbende > Viterbese (definitivo)

D) Simone Pino > Lazio (prestito)

D) Lorenzo Saporetti > Pro Patria (definitivo)

C) Federico Angiulli > Sambenedettese (definitivo)

C) Marco Biagianti > ritiro

C) Alessio Curcio > Foggia (definitivo)

C) Orazio Di Grazia > – (svincolato)

C) Adis Mujkic > – (svincolato)

C) Giuseppe Rizzo > Triestina (definitivo, dopo svincolo)

C) Francesco Salandria > Viterbese (definitivo)

C) Andrea Mazzarani > Livorno (definitivo)

A) Maks Barisic > Koper (definitivo, dopo svincolo)

A) Leo Steve Beleck > – (svincolato)

A) Gabriele Capanni > Milan (fine prestito, ora al Cesena)

A) Valentin Carboni > Inter (definitivo)

A) Davis Curiale > Catanzaro (definitivo)

A) Davide Di Molfetta > – (svincolato)

A) Gian Marco Distefano > Paternò (definitivo)

A) Vincenzo Sarno > Triestina (definitivo – riscatto)

