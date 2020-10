CATANIA SOCIAL – Biondi: “Passo dopo passo…”

“Passo dopo passo… #calciocatania #vittoriadigruppo”. In casa Catania si pensa ancora alla vittoria di mercoledì a Lentini contro la Juve Stabia, seconda consecutiva. Le parole sopra riportate portano la firma di Kevin Biondi, su Instagram. Il talentuoso calciatore etneo mantiene i piedi per terra, consapevole che la strada è ancora lunga ma i primi segnali emersi sono incoraggianti. Sottolineando soprattutto la compattezza di un gruppo che dà l’idea di essere già molto unito e affiatato. In attesa di compiere ulteriori progressi, a cominciare dalle prestazioni dello stesso Biondi, non ancora particolarmente brillante.

