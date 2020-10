CATANIA SOCIAL – Noce con Biondi e Pecorino: “Figli di questa terra meravigliosa, con orgoglio rappresentiamo i colori rossazzurri”

Non concretizzatosi il trasferimento al Bisceglie, il difensore del Catania Mario Noce pubblica un pensiero su Instagram con annessa fotografia che lo ritrae insieme a Kevin Biondi ed Emanuele Pecorino, anche loro catanesi purosangue:

“Figli di questa terra meravigliosa come la Sicilia ma in particolare di Catania.

Cresciuti in una società dove grazie a loro abbiamo realizzato il nostro sogno, giocare con la maglia della propria città. Nonostante la nostra giovane età siamo chiamati in causa con grande orgoglio a rappresentare questi colori che tanto amiamo”.

