CATANIA SOCIAL – Pecorino: “Fare del tuo meglio oggi per essere preparato domani”

“Per essere preparato domani, devi fare del tuo meglio oggi!!“. E’ il pensiero di Emanuele Pecorino su Instagram, citando le parole dello scrittore statunitense H. Jackson Brown Jr., noto per il suo libro ispirazionale ‘Vita: istruzioni per l’uso’ che ha detenuto per mesi negli Stati Uniti il primo posto nelle classifiche dei libri più venduti. Le parole del giovane attaccante del Catania rappresentano una spinta emotiva per affrontare il proseguo della stagione con spirito di sacrificio e rinnovata umiltà.

