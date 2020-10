CATANIA-TERNANA: arbitra Marcenaro, i precedenti con le due squadre. Ha già diretto il match in Umbria

Sarà il signor Matteo Marcenaro, della sezione A.I.A. di Genova, l’arbitro della gara Catania-Ternana, valevole per la sesta giornata del girone C del campionato Serie C 2020/21 ed in programma mercoledì 21 ottobre, alle ore 20.45, allo stadio “Angelino Nobile” di Lentini. Con il direttore di gara, gli assistenti Claudio Gualtieri (Asti) e Mattia Massimino (Cuneo). Quarto ufficiale il signor Mario Saia (Palermo).

Marcenaro ha diretto quattro gare del Catania: il 4-2 esterno con la Paganese (Serie C 2018/19) caratterizzato dalla doppietta di Marotta e Curiale per i rossazzurri, le reti di Parigi e Scarpa per i padroni di casa; Virtus Francavilla 1-0 Catania (Serie C 2018/19), deciso da un eurogol di Sarao nel finale; Catania 0-2 Monopoli (Serie C 2019/20), reti di Fella e Donnarumma; Ternana 1-1 Catania (Play Off Serie C 2019/20), con gol di Biondi e Ferrante). Sono invece tre i precedenti della Ternana con il “fischietto” ligure: oltre al già citato match col Catania, Feralpisalò 3-2 Ternana (Serie C 2018/19) e Ternana 0-2 Casertana (Serie C 2019/20).

