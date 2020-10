CATANIA-TERNANA: valide per l’accesso le Card sottoscritte entro le ore 12

In vista della gara con la Ternana, in programma stasera alle 20.45, il Calcio Catania rende noto che, per ricevere il ticket valido per l’accesso allo stadio “Angelino Nobile” di Lentini, è necessario che le sottoscrizioni odierne delle Catania Card 11.700 avvengano entro le ore 12.00. Per ragioni tecniche, l’acquisto delle Catania Card 11.700 oltre tale limite orario non consentirà l’emissione del ticket in questa circostanza ma soltanto nelle future analoghe occasioni.

