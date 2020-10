CATANIA: ultimo giorno di mercato, riflettori puntati sulla difesa

Organico che può ormai considerarsi al completo, quello a disposizione di mister Giuseppe Raffaele. Catania interessato quasi esclusivamente ad intervenire in uscita, adesso che siamo giunti all’ultimo giorno di calciomercato. Quali decisioni verranno assunte in relazione al portiere? Attualmente sono quattro i guardiapali in prima squadra: Salvatore Della Valle, Antonio Santurro, Jacopo Furlan e Miguel Ángel Martínez. Possibili variazioni in lista?

Per quanto riguarda l’attacco, con l’arrivo di Michele Emmausso pare che il reparto offensivo della squadra non registrerà ulteriori innesti. A centrocampo si attendono novità sul caso Maldonado e non è da escludere un’ulteriore operazione in entrata per quanto concerne questo settore, qualora si registrasse la partenza di un centrocampista. Ma la priorità è quella d’intervenire in difesa. Numericamente si rende necessario almeno l’innesto di un difensore, avendo attualmente in rosa per il terzetto difensivo le coppie Tonucci-Noce e Silvestri-Zanchi (quest’ultimo adattabile), con l’aggiunta del brasiliano Claiton. Sfumati diversi profili, nei giorni scorsi si è parlato spesso del 23enne dell’Ascoli Danilo Quaranta. Vedremo se la scelta ricadrà su di lui, oppure altri profili.

