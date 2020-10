CATANIA – VIBONESE: arbitra Acanfora, precedenti con vittorie roboanti per le due squadre

Sono stati designati gli arbitri per l’8/a giornata del girone C di Serie C. La partita Catania-Vibonese sarà diretta da Marco Acanfora di Castellammare di Stabia, coadiuvato dagli assistenti Andrea Nasti (Napoli) e Marco Croce (Nocera Inferiore). Quarto ufficiale Enrico Gemelli (Messina).

Un solo precedente con il Catania per il “fischietto” campano, la vittoria per 4-1 ai danni del Rieti nello scorso campionato di Serie C: Di Molfetta (doppietta), Di Piazza e Catania a segno per i rossazzurri; De Sarlo per i padroni di casa.

Acanfora ha diretto anche una gara della Vibonese, il vittorioso 6-1 sul campo del Matera il 27 gennaio 2019 (Lega Pro): doppietta di Allegretti, tre gol di Taurino e realizzazione di Collodel in favore dei calabresi; padroni di casa a segno in virtù dell’autorete di Zampaglione.

