DA CATANZARO: “Bene il mercato del Catania, delusione Palermo”

Ai microfoni di catanzaroinforma.it Jano La Ferla, procuratore sportivo catanzarese, commenta le mosse di mercato delle squadre in lotta per i piani alti della classifica nel girone C di Serie C:

“A Catanzaro si è operato con criterio. In un momento di grande sconforto generale, di incertezza sulla ripresa ed in un clima di sfiducia in città, la società ha dato un segnale chiaro rispondendo “presente” ed allestendo una squadra che potrà dire la sua nei prossimi mesi. Il Bari ha rilanciato innestando sull’ossatura dello scorso anno elementi come Celiento, Citro e Montalto. E’ favorito sulla carta ma come ha dimostrato di recente esserlo non vuol dire vincere. Subito dopo i galletti e la Ternana penso potranno trovare spazio le aquile”. Possibile outsider “l’Avellino di Braglia”, un buon voto al mercato anche per il Catania “che si è rinforzato nonostante le difficoltà”; rimandato il Palermo “delusione della sessione”.

