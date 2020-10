CIOTTI (Vibonese): “Catania, ti affronteremo senza paura”

Pietro Ciotti, difensore della Vibonese, carico in vista del Catania dopo il 2-2 casalingo ottenuto contro la Viterbese tra le mura amiche:

“E’ arrivato un pareggio nel precedente turno di campionato. La maggior parte delle volte queste partite si perdono. Noi abbiamo evidenziato un gran carattere, evitando la sconfitta da squadra unita quale siamo. Domenica affronteremo il Catania e sarà una battaglia difficile in Sicilia, loro vengono da una scontitta per 4-1 e avranno voglia di rifarsi ma anche noi vogliamo fare bene, andiamo lì per giocarcela a viso aperto. Non abbiamo paura di nessuno, pur con tanto rispetto del Catania ovviamente”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***