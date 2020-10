CONVOCATI: anche Reginaldo indisponibile, causa Covid-19

L’allenatore del Catania Giuseppe Raffaele ha convocato 22 giocatori per la sfida alla Virtus Francavilla, in programma domani alle 20.30 allo stadio “Giovanni Paolo II” e valevole per la quinta giornata del girone C del campionato Serie C 2020/21. Nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa in mattinata la positività al Covid-19 del calciatore Reginaldo Ferreira da Silva Fonseca, asintomatico e in isolamento (con molta probabilità sarebbe sceso in campo dal 1′, ndr). Non convocati anche Santurro, Noce, Panebianco, Pinto, Dall’Oglio, Arena e Vrikkis. Nel pieno rispetto della normativa vigente, i rossazzurri attualmente in Puglia saranno sottoposti a un ulteriore ciclo di tamponi. Lunedì, allenamento alle 15.30.

PORTIERI

32 Alessandro Confente

22 Miguel Ángel Martínez

DIFENSORI

16 Alessandro Albertini

26 Luca Calapai

3 Claiton Dos Santos Machado

24 Eros Pellegrini

5 Tommaso Silvestri

18 Denis Tonucci

29 Andrea Zanchi

CENTROCAMPISTI

21 Kevin Biondi

13 Mariano Julio Izco

15 Luis Alberto Maldonado Morocho

8 Giacomo Rosaia

4 Bruno Leonardo Vicente

6 Nana Addo Welbeck-Maseko

ATTACCANTI

28 Michele Emmausso

7 Alessandro Gatto

19 Kalifa Manneh

31 Emanuele Pecorino

14 Antonio Piccolo

17 Enrico Piovanello

9 Manuel Sarao

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***