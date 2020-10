Colpo di scena in Coppa Italia. Come evidenzia tuttocalciopuglia.com non è stato omologato il risultato di Reggiana-Monopoli, gara vinta ai calci di rigore dai padroni di casa. La società biancoverde ha preannunciato reclamo per la presunta posizione irregolare di un tesserato del club emiliano. Se così fosse, scatterebbe la vittoria a tavolino ed il conseguente passaggio del turno per i pugliesi.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***