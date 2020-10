CURCIO – FOGGIA: la cessione è avvenuta a titolo definitivo

Il sito ufficiale del Foggia aveva reso noto il raggiungimento dell’accordo per l’acquisizione del cartellino di Alessio Curcio, prelevando il giocatore dopo essersi svincolato dal Catania. In realtà la società rossazzurra comunica che il trasferimento di Curcio al club pugliese, fresco di ripescaggio in Serie C, è avvenuto a titolo definitivo. “All’attaccante campano, che in maglia rossazzurra ha collezionato 14 presenze e realizzato 4 reti – si legge ancora nella nota del Calcio Catania – l’augurio delle migliori fortune per il prosieguo della carriera”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***