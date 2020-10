CURIOSITA’: il Catania non subiva più di due gol in Sicilia dal 2015/16

Catania sconfitto dalla Ternana per 3-1 in casa. Più precisamente a Lentini, città che ospita momentaneamente le gare interne dei rossazzurri. Proprio in Sicilia, verificando i dati statistici degli ultimi anni, la formazione dell’Elefante non subiva un passivo più ampio di due gol dalla stagione 2015/16. Anche allora il Catania militava in Lega Pro. Il 20 marzo 2016, ad Agrigento, l’Akragas battè a sorpresa gli etnei con il risultato di 3-2. Madonia, Di Grazia e Di Piazza (ex rossazzurri gli ultimi due) andarono a segno per l’Akragas. Non bastarono al Catania le reti di Falcone e Nunzella. Prima ancora, al “Massimino”, il 5 dicembre 2015 la formazione rossazzurra perse per 1-3 contro il Benevento di Auteri. Mazzeo e Ciciretti (doppietta) permisero agli ospiti di calare il tris, nel finale Nunzella siglò l’unica marcatura etnea.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***