CURIOSITA’: Catania-Ternana, per Calapai, Suagher e Iannarilli poteva essere sfida da doppi ex

Si avvicina per Catania e Ternana il fischio d’inizio del match, in programma allo stadio “Angelino Nobile” di Lentini. Qualche settimana fa si è chiuso il calciomercato e le due società avrebbero potuto perfezionare lo scambio tra il terzino Luca Calapai ed il centrale difensivo Emanuele Suagher. Alla fine l’operazione non è andata in porto, Calapai è rimasto alle pendici dell’Etna lottando per il posto da titolare con Alessandro Albertini sulla corsia di destra, mentre Suagher è sceso in campo con regolarità finora, ad eccezione del match pareggiato dalla Ternana a Caserta. Lunedì, inoltre, vi avevamo parlato del forte interesse manifestato dagli umbri per il laterale sinistro rossazzurro Giovanni Pinto. Il Catania, invece, prima di prelevare Antonio Santurro (Bologna) e Alessandro Confente (Chievo Verona) aveva chiesto l’estremo difensore rossoverde Antony Iannarilli, il quale però ha preferito non muoversi da Terni.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***