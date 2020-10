ELEVEN SPORTS: “Partite gratis per tutto il mese di novembre, a breve il rimborso”

Trasmissione gratuita di tutte le gare per il mese di novembre. E’ quanto ufficializza la piattaforma Eleven Sports tramite i propri canali social:

“Come sapete nelle ultime settimane abbiamo subito gravi attacchi informatici che hanno causato dei disservizi: stiamo lavorando a pieno ritmo per garantirvi la corretta fruizione del servizio.

Per questo, per tutto il mese di novembre, abbiamo previsto la trasmissione gratuita di tutte le partite di Serie C e i match di Superlega sulla nostra pagina Youtube oltre che su Eleven Sports. Ogni settimana, inoltre, una selezione di partite sarà trasmessa anche sulla nostra pagina Facebook e sulla nuova piattaforma streaming LIVENow.

A breve contatteremo tutti gli abbonati via e-mail fornendo i dettagli su come verranno rimborsati. Gli abbonamenti mensili, già estesi di due settimane, verranno congelati fino alla fine di novembre e riprenderanno a decorrere solo da dicembre. Gli abbonati annuali invece riceveranno il rimborso per il mese di novembre. In questo modo ci assicureremo che tutti i nostri abbonati possano godersi le partite nel prossimo mese senza alcun costo ulteriore.

Ci scusiamo ancora per l’accaduto e ci auguriamo che il prossimo weekend possiate gioire per la vostra squadra del cuore”.

